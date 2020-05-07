موراتي يريد ميسي لتعويض لاوتارو في إنتر ميلان

طلب رئيس إنتر ميلان السابق ماسيمو موراتي المستحيل من برشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز المطلوب من قبل البارسا.

وقال موراتي أن إنتر لن يبيع لاوتارو لبرشلونة إلا إذا انضم ليونيل ميسي للنيراتزوري ليكون بديله في ملعب جيوسيبي مياتزا في السنوات القادمة.

ولم تعد رغبة البلاوغرانا في التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 22 عاماً سراً حيث يتحمس بقوة للتحرك وضمه بمجرد فتح باب السوق الصيفي نهاية الموسم الجاري.

وقال رئيس إنتر السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الأربعاء: ”لو رحل لاوتارو؟ لو كان ميسي سيكون بديله في إنتر ميلان سأقبل بالأمر.

”لو كان خيار التعاقد مع ميسي مستحيلاً فإن باولو ديبالا سيكون بديلاً جيداً للاوتارو أيضاً".

المثير في الأمر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها موراتي من برشلونة ضم ميسي بعدما أفاد من قبل بأن تكلفة التعاقد مع "ليو" قد لا تكون بعيدة عن أيدي إنتر.

لكن موراتي أفاد بأنه قد لا يقبل الصفقة ما لم يسمح البارسا برحيل ميسي إلى إنتر في الجهة المقابلة.