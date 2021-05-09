موراي يتعهد بالدفاع عن لقبه في أولمبياد طوكيو

أبدى البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً تمسكه بالدفاع عن لقبيه الأولمبيين عامي 2012 و2016 في مسابقة كرة المضرب في طوكيو 2020، على الرغم من الإصابات العديدة التي عانى منها على مدى المواسم الماضية.

وقال نجم التنس البريطاني “أتطلع قدماً لتمضية أشهر ممتعة هذا الصيف مع بطولة ويمبلدون والألعاب الأولمبية” مؤكداً رغبته “المشاركة في أفضل البطولات”.

وأحرز موراي ثلاثة ألقاب كبيرة في مسيرته (فلاشينغ ميدوز عام 2012 وويمبلدون عامي 2013 و2016)، لكنه عانى من إصابات متتالية اعتباراً من عام 2017 وتحديداً في وركه حيث خضع لأكثر من عملية جراحية.

وأضاف موراي الذي لم يخض أي مباراة منذ انسحابه من دورة ميامي الأميركية في مارس الماضي بداعي الإصابة “أشعر بأني في حالة جيدة حالياً”.

وكشف اللاعب الذي يحتل المركز 123 في التصنيف العالمي حالياً أنه سيتدرب برفقة الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في روما الأحد.

وقال في هذا الصدد “أريد اللعب في مواجهة أفضل اللاعبين لأني أعتقد بأن ذلك يساعدني على تطوير مستواي بشكل أسرع”، معرباً عن أمله في الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في إحدى الدورات المقررة آواخر الشهر الحالي على الأرجح في جنيف السويسرية أو ليون الفرنسية.

ويريد موراي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الأسبوع المقبل، المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس المقررة آواخر الشهر الحالي من دون أن يعرف ما إذا كان يتوجب عليه التأهل إليها أم الحصول على بطاقة دعوة، وقال “لن يزعجني الأمر إذا أراد (منظمو رولان غاروس) عدم منحي بطاقة دعوة. يستطيعون أن يمنحوها لأي لاعب يشاؤون. كل ما في الأمر بأن ذلك سيعقد من برنامجي، لكني سأعرف ذلك في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

ويعود آخر ظهور لموراي في بطولات المحترفين إلى دورة روتردام الهولندية، حيث خسر أمام الروسي أندريه روبليف في الثالث من مارس الماضي وانسحب من بطولة ميامي في الشهر نفسه، بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.

وقال موراي إن الفحوص أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة وبناء عليه فإنه سيسافر إلى روما للتدرب مع كبار اللاعبين المشاركين في بطولة إيطاليا المفتوحة.

وأضاف “في يوم الأحد حجزت ملعباً للتدرب مع شفارتسمان، ومع نوفاك بعد الظهر”.

وأردف “أود اللعب في مواجهة أفضل اللاعبين قدر المستطاع لأني أعتقد أن هذا سيساعدني في تحسين مستوى أدائي سريعاً”.