موراي يهاجم تسيتسيباس بعد إقصائه من بطولة أميركا المفتوحة

عبر البريطاني أندي موراي عن غضبه الشديد من خصمه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بعد خسارته أمامه في بطولة أميركا المفتوحة عقب مباراة ماراثونية.

وانتهى اللقاء الدراماتيكي بين الغريمين بفوز اليوناني بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع 2-6، 7-6، 3-6، 6-3، 6-4 خلال 4 ساعات و49 دقيقة.

وما كان من البريطاني البالغ من العمر 34 إلا التعبير عن استيائه جراء فترات استراحة دورة المياه الطويلة التي كان اليوناني يأخذها بين المجموعات.

ماذا قال موراي عن تسيتسيباس؟

وقال الفائز ببطولات غراند سلام 3 مرات: "لم يزعجني موضوع الخروج المستمر، وإنما الفترة الطويلة التي كان يأخذها كل مرة.

"إنه أمر مخيب للأمل وأعتقد أنه أثر على نتيجة المباراة النهائية.

"اعتبره لاعباً مميزاً، لكن لا وقت لدي لمثل هذه الأشياء، وقد خسر احترامي بعد كل ما حصل، وهذا هو رأيي."

يذكر أن تسيتسيباس قال في المقابل أنه لم يخرق أي قانون وأنه يتبع دائماً التعليمات والقوانين المعمول بها.