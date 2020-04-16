مورا: مورينيو لا يرغب في رحيل كاين

أبدى لوكاس مورا، نجم توتنهام هوتسبير، تمسكه ببقاء زميله في الفريق الهداف هاري كاين، مؤكداً صعوبة الحصول على بديل له في نفس مستواه.

وكان كاين المُتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين قد فتح الباب لإمكانية رحيله عن قلعة سبيرز، وذلك بعد أن أبدى طموحه في الحصول على البطولات، وتبرز أسماء أندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد في قائمة الراغبين في الحصول على توقيع كاين.

وقال مورا، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: ”من الصعب الحديث عن المستقبل، وعن المفاوضات لأن ذلك قرار شخصي، أنا متأكد أن توتنهام يتلقى كل موسم عروضاً لضم كاين”.

وتابع نجم سبيرز حديثه بالقول: ”أنا لست الشخص الذي يقرر، لكن بالطبع أنا أرغب في اللعب معه الموسم المقبل، أريد البقاء معه لأنه لاعب هام للغاية لنا، وليس من السهل أن نجد لاعباً مثله”.

وأكمل مورا حديثه بالقول :”الجميع يعلم أنه لاعب كبير، هو لاعب هم للغاية لنا، هو مهاجمنا ويسجل تقريباً كل مباراة، أنا متأكد أن مورينيو يريد الاحتفاظ به”.