مورغان: رونالدو أراد الانتقال إلى آرسنال

ادعى الإعلامي الإنجليزي بيرس مورغان أن صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يريد ارتداء قميص آرسنال، وأن الفريق اللندني كان سيظفر بلقب الدوري الإنجليزي لو أنه ضمه.

وأنهى "صاروخ ماديرا" عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل نهاية العام الماضي ليصبح بعدها لاعباً حراً.

ووافق صاحب الـ 38 عاماً في نهاية المطاف على ارتداء قميص النصر السعودي في صفقة تاريخية.

ماذا قال مورغان عن رونالدو ؟

وكان مورغان الذي يشجع آرسنال قد أجرى مقابلة شهيرة مع الهداف البرتغالي في شهر نوفمبر الماضي، قبل أيام من إنهاء عقده مع الشياطين الحمر.

كشف الإعلامي الشهير في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "تويتر": "اسخروا بقدر ما تشاؤون، لكن لو تعاقدنا (آرسنال) بعد رحيله عن يونايتد، وهو أمر كان هو نفسه (يقصد رونالدو) يود أن يحصل، لفزنا بالدوري الإنجليزي.

"إنه يعرف كيفية الفوز بالبطولات الكبيرة، وكيفية تسجيل الأهداف المهمة والضرورية."