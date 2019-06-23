مورينتيس: هازارد لن يعوض رونالدو

اعتبر مهاجم ريال مدريد السابق فيرناندو مورينتيس أن صفقة انتقال إيدين هازارد إلى الملكي كانت ضرورية، إلا أنه يرى أن نجم تشيلسي السابق لن يعوض الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو.

وقال صاحب الـ 43 عاماً: "لا أحد يمكنه ملء الفراغ الذي تركه رونالدو. لا أحد مثل رونالدو"، وفقاً لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وقال نجم ريال السابق: "هازارد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو موهوب للغاية، إلا أن الأمر يختلف عندما تتم مقارنته برونالدو".

ودافع مورينتيس عن قميص ريال مدريد بين عامي 1997 و2003، أحرز خلالها 3 ألقاب مع النادي الملكي.

ومطلع يونيو الجاري، أعلن النادي الإسباني عن ضم هازارد الذي كان يدافع عن قميص تشيلسي مقابل 100 مليون يورو وبعقد يمتد حتى 2024.