مورينيو: أفضل هزيمة تلقيتها كانت أمام برشلونة

أكد جوزيه مورينيو أن "أفضل هزيمة" تلقاها في مشواره في عالم التدريب كانت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 في لقاء برشلونة وإنتر ميلان.

وقتها فاز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، ليحجز النيراتزوري تذكرة التأهل للنهائي مستفيداً من التفوق ذهاباً 3-1، ليفوز بعدها على بايرن ميونيخ.

وقال المدرب السابق لبورتو وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد في مقابلة مع شبكة "ميدياسيت إيطاليا"، متحدثاً عن ذكرياته كمدرب لإنتر الذي توج معه بالثلاثية في 2010 "كانت هناك أوقات حاسمة في كل واحدة من المنافسات الثلاث".

وأشار إلى أن الهزيمة أمام برشلونة بهدف نظيف في إياب نصف النهائي كانت واحدة من تلك الأوقات، حيث كان إنتر يلعب بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة، لكنه نجح في التصدي لهجمات برشلونة بقيادة مدربه السابق بيب غوارديولا، ليتأهل إلى النهائي بعد فوزه ذهاباً 3-1.

وتابع: "كانت هذه أفضل هزيمة في حياتي، وبعدها بدأنا أسبوعين خضنا فيهما نهائي كأس إيطاليا (1-0 أمام روما) والمباراة المهمة لحسم لقب الدوري (أمام سيينا) ونهائي دوري الأبطال في مدريد".