مورينيو: أياكس وتوتنهام قادران على الفوز بدوري الأبطال

يعتقد المدرب جوزيه مورينيو أن الفائز من مواجهة المربع الذهبي المنتظرة بين توتنهام وأياكس أمستردام قادر على الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في نصف نهائي البطولة بعدما أطاح سبيرز بمانشستر سيتي، فيما تغلب أياكس على يوفنتوس في نتيجتين مفاجئتين ضمن ربع النهائي.

وقال البرتغالي لشبكة "روسيا اليوم": "عندما تصل إلى نصف النهائي، تصبح لديك فرصة 25٪ للفوز باللقب، لن أكون متفاجئاً بحال فوز أياكس أو توتنهام بدوري الأبطال".

وأضاف سريعاً: "حسناً، قد يفاجئني ذلك قليلاً، لكني لن أكون مصدوماً، لأنهما وصلا نصف النهائي، وأحدهما سيتأهل للمباراة النهائية، وسيتبقى عليهم مباراة واحدة فقط حينها".

"ستكون الـ 90 دقيقة الأهم في مسيرة هؤلاء اللاعبين، أعتقد أن كلا الفريقين سيحلم بهذا النهائي وذلك من حقهما".

وختم بقوله: "أياكس قاتل العمالقة، وتوتنهام لا يمكننا القول بأنهم قاتلو العمالقة كذلك لأن سيتي لا يتمتع بتاريخ مميز في دوري الأبطال، لكنه فريق قوي في إنجلترا، ستكون فرصتهما متساوية".

يذكر أن الطرف الثاني من نصف النهائي سيشهد مواجهة قوية أخرى بين برشلونة وليفربول.