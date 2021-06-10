مورينيو: توجت بـ 25 لقباً ونصف

أعرب جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق روما، عن شعوره بالإحباط من عدم الحصول على فرصة قيادة توتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والذي خسره سبيرز أمام مانشستر سيتي.

وأقيل البرتغالي من تدريب الفريق اللندني قبل نحو 6 أيام من المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة، وهي إقالة لا تزال تترك أثراً في نفس المدرب البرتغالي.

ونقلت صحيفة "ذا سن" البريطانية، عن مورينيو قوله أثناء حوار مع الممثل الإنجليزي جيمس كوردون، استعاد فيها ذكريات تدريبه مع كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام: «مع يونايتد، نجحت في الفوز بثلاثة ألقاب في موسمي الأول، وكانت لدي رغبة في المزيد».

وأضاف: «أتحلى بالتفاؤل لكن مع الواقعية، عندما توجنا بلقبي الدوري الأوروبي والكأس المحلي، شعرت بأن قائمة اللاعبين غير كافية لتحقيق الخطوة التالية، الموسم التالي البعض قال أنه موسم عظيم بإنهائه في المركز الثاني، لكن بالنسبة لي الإنهاء في المركز الثاني يعني موسماً سيئاً».

وتابع: «عند النظر إلى عدد الألقاب التي توجت بها في مسيرتي، هناك 25 لقباً ونصف، وذلك النصف هو النهائي الذي لم أخضه مع توتنهام، بالطبع أشعر بالإحباط من عدم خوضه، كانت لدي فرصة التتويج بلقب مع نادٍ لا يملك الكثير، كان ذلك حلماً بالنسبة لي، لكن في النهاية لم يكن القرار بيدي».

مسيرة تدريبية مميزة لجوزيه مورينيو

ويعود مورينيو (58 عاماً) إلى إيطاليا بعد تجربته الأولى الناجحة مع إنتر ميلان، الذي توج معه بلقب الدوري المحلي مرتين عامي (2009 و2010)، وكأس السوبر الإيطالي 2008، وكأس إيطاليا 2009، ودوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010.

وأشرف مورينيو على تدريب العديد من الأندية خلال مسيرته التدريبية، أبرزها بنفيكا وبورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وسيبدأ تجربته الجديدة مع روما اعتباراً من بداية موسم 2021-2022.