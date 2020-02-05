مورينيو: توقعت فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في نوفمبر

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، أنه توقع تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر الماضي، وتحديداً عندما تفوق الريدز على مانشستر سيتي في مواجهة الفريقين بنتيجة 3-1.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البرتغالي عقب نهاية مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الأحد، والتي انتهت بفوز سبيرز بثنائية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة 25 من البريميير ليغ.

وقال مورينيو في تصريحاته: ”كان لدي شعور خلال نوفمبر الماضي بأن ليفربول سيتوج باللقب“.

وفي إشارة إلى صعوبة مهمة مانشستر سيتي هذا الموسم، أضاف المدرب البرتغالي: ”أدرك تماماً صعوبة أن يتوج فريق باللقب 3 مواسم متتالية، هذا أمر في منتهى الصعوبة.

”ولكن مانشستر سيتي ما زال فريقاً رائعاً، ولديه لاعبون متميزون ومدرب عظيم جداً“.

وساهم فوز توتنهام على مانشستر سيتي في ابتعاد ليفربول بالصدارة، إذ أصبح الفارق بينه وبين السيتيزنز، أصحاب المركز الثاني، 22 نقطة بعد مرور 25 مرحلة من عمر المسابقة، وهو ما جعل فريق المدرب يورغن كلوب يقترب بشدة من تحقيق حلم التتويج باللقب الذي طال انتظاره في آنفيلد لقرابة 30 عاماً.