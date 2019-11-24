مورينيو: رحيل كاين مستحيل

شدد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على أن القائد هاري كاين، لن يرحل عن سبيرز في أي حال من الأحوال، مشدداً على مغادرته "مستحيلة".

ويعد الدولي الإنجليزي النجم الأول لتوتنهام في السنوات الماضية، حيث سجل 175 هدفاً معه على مدار ست سنوات، منها 11 هدفاً هذا الموسم.

ولطالما شغل كاين وسائل الإعلام، فارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وغيرهما، لكن مورينيو يؤمن بأن المهاجم لن يرحل عن سبيرز.

وقال المدير الفني للمراسلين: "أعتقد أننا كمدربين ينبغي علينا الشعور بالأمور الممكنة وتلك المستحيلة، أظن أنك عندما تحاول شراء كاين، فهذا أمر مستحيل.".

"إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم بلا شك، إنه فقط في حاجة إلى فريقه معه، سواء أكان منتخب إنجلترا أو نحن. كاين يحتاج إلى فريق ينقله إلى المستوى التالي الذي ينبغي أن يكون فيه، وما هو؟ إنه تحقيق البطولات."

وتولى "ذا سبيشل ون" مسؤولية تدريب توتنهام الأسبوع الماضي خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو، وحقق الانتصار الأول مع الفريق بالفوز على ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة سجل فيها كاين هدفًا وظهر بصورة جيدة.

وتابع المدرب البرتغالي حديثه: "أعتقد أنه بحاجة إلى الفوز بالبطولات معنا أو مع المنتخب، إنه بحاجة لشيء يسلط الضوء على جودته كلاعب وعلى ما يجلبه لفريقه بأهدافه، إنه مهاجم رائع، تعرفون أني عملت مع عدد من أفضل المهاجمين في العالم من قبل".

واعتبر مدرب مانشستر يونايتد السابق أن بقاء كاين ضرورة بالنسبة للنادي من أجل الانتقال إلى المستوى القادم أيضاً، لكنه في الوقت نفسه، أكد أنه لم يأخذ وعوداً بالإبقاء على أحد بعينه، بل كل ما حصل عليه كان وعداً بأن النادي لن يبيع أي لاعب يريده.

"هذا ليس عني، هذا بالنسبة إلى السيد دانيل ليفي والنادي. ليفي لديه رؤية، وجزء من هذه الرؤية هو جعل النادي أفضل وأكبر. لا يمكن تحقيق ذلك دون فريق قوي، لذلك من الواضح أن الحفاظ على أفضل اللاعبين لديك هو جزء من خطط تحقيق النمو، إنه ليس بالأمر الجديد بالنسبة لي."

وأتم "لم يكن الكلام بيننا وعداً، لم نقل إذا رحل لاعب بعينه فسأرحل، لم يكن الحديث محدداً لأحد بعينه، أخبرني أنه لن يبيع لاعباً إذا كان المدرب لا يريد رحيله".

يذكر أن مورينيو أعرب في أكثر من لقاء خلال الأيام الماضية عن رضاه عن قائمة توتنهام الحالية، وأكد مراراً أنه لا يريد لاعبين جدد في السوق الشتوي ويريد فقط الحفاظ على القوام الحالي للفريق.