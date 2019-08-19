مورينيو: لا أحب الابتعاد عن التدريب

أعرب جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان وبورتو عن انزعاجه بسبب ابتعاده عن التدريب مؤخراً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية وغلبت عليه الدموع خلاله أثناء حديثه عن ابتعاده عن عمله المفضل.

وقال مورينيو: "لطالما كان عملي كمدرب أمراً جاداً بالنسبة لي طوال الوقت، وبعدما توقفت مؤخراً بدلًا من أن استمتع بهذه الفترة لا يمكنني ذلك، لأني أفتقد لعملي.

"لماذا أرفض العديد من العروض؟ بكل بساطة لأن ذلك ليس المستوى الذي أسعى له من التحدي، الأمر لا يتعلق بقبولي لأي عرض، يجب أن أكون صبوراً وأنتظر الفرصة المناسبة التي تناسب حجمي كمدير فني.

"ربما سأحب أن أعمل في بطولات جديدة، لكن في الوقت الحالي أرى نفسي مديراً فنياً لأحد المنتخبات، ليس بالضرورة أن يكون البرتغالي".

يذكر أن مورينيو غادر تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي عقب الخسارة بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.