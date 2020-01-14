مورينيو: لا أشعر بالغيرة من غوارديولا وكلوب

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أنه لا يشعر بالغيرة من غريميه يورغن كلوب وبيب غوارديولا، مدربي ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب، لما يمتلكاه من قوائم مدججة بالنجوم.

وتولى البرتغالي تدريب سبيرز في نوفمبر الماضي، خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو، وبات فريقه يحتل الآن المركز الثامن، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "نحن لا نستطيع امتلاك قائمة مثل بعض الفرق الأخرى، هذا هو الواقع.

"كنت أشاهد مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ونظرت إلى مقاعد البدلاء، لديهم رحيم ستيرلينغ وبيرناردو سيلفا وإيلكاي غوندوغان ونيكولاس أوتاميندي، هل تعلمون ذلك؟.

"أما ليفربول، يمكنك رؤية مقاعد بدلائهم، رغم إصابة جويل ماتيب وديان لوفرين ونابي كيتا وفابينيو".

وأكد: "لا أشعر بالغيرة، إنها مهنة رائعة، لكنهما يمتلكان وظيفة أخرى، فهذا النادي مختلف".

وقارن مورينيو، بين مهمته مع توتنهام بتدريب بورتو قبل 18 عاماً، موضحاً: "هذه المرة الثانية التي أتولى فيها تدريب فريق في منتصف الموسم.

"المرة الأولى لم تكن سهلة؛ لأنها كانت نهاية فريق، كانت حقبة بدون ألقاب، فبورتو لم يكن فائزاً، لا أريد أن أقول نهاية جيل لكنها كانت نهاية حقبة بدون بطولات.

"رحل 12 لاعباً، وجاء مثلهم، بدأت من الصفر، طالبت الجميع بنسيان الأشياء الجيدة والسيئة في الماضي، وطالبتهم بالبناء من جديد".

وأتم: "هذه كانت تجربتي مع بورتو في منتصف الموسم".

ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة.