مورينيو: لا أعلم مستقبل إيريكسن

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن مستقبل كريستيان إيريكسن في ظل الحديث عن إمكانية رحيله نهاية الموسم الجاري أو في يناير.

ويعد الدنماركي من أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال لريال مدريد بداية من الموسم القادم، خاصةً أنه لم يجدد عقده الحالي مع سبيرز، والذي ينتهي الصيف القادم.

وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يجب أن أفهم ما يوجد في عقل اللاعب وقلبه، وعندها فقط سنتخذ القرار الأفضل مع النادي.

"الأمر لا يتعلق باستمراره فقط، لكن مستقبل النادي أيضاً".