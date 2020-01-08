مورينيو: ليفربول الأفضل في العالم

يرى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن ليفربول "أفضل فريق في العالم حالياً"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكان البرتغالي يتحدث، الأحد الماضي، قبل مباراة فريقه أمام ميدلزبره، حين أبدى إعجابه بالفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال: "أمس كنت أشاهد مباراة ليفربول، وأعتقد أني كنت أشاهد أفضل فريق في العالم، في تلك اللحظة.

"ذهبت إلى (محرك البحث) جوجل، فقط للتأكد، ووجدت أن يورغن كلوب وصل في أكتوبر 2015، مر أكتوبر 16 و17 و18 و19 والآن 20.

"أعتقد أن الكثير من اللاعبين يغادرون، والكثير منهم يأتون. والأهم من ذلك، هو الوقت المناسب لوضع فلسفة المدرب، ووضع أساليب التدريب، ووضع بصماته على الفريق.

"النتائج الجميلة نتيجة للعمل الرائع، خطوة بخطوة، مرحلة تلو الأخرى، أعتقد أنه في الموسم الأول ينهون في الترتيب بالمركز السادس، أو الثامن، أو شيء من هذا القبيل، وبعد مرور 4 سنوات ليسوا أبطال العالم فقط، أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم، في هذه اللحظة".

وكان مورينيو تولى تدريب سبيرز في 20 نوفمبر الماضي، خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو.

وحصد البرتغالي مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق 25 لقباً كبيراً، لكن هذا السجل سيواجه اختباراً مع توتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008.