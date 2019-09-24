مورينيو: ليفربول تغلب على تشيلسي بالحظ

يرى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، أن ليفربول تمتع بالكثير من الحظ، في التغلب الأحد على تشيلسي (2-1) ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لعب ثلاثي خط الهجوم في ليفربول بمركزية شديدة، ولم يدافعوا كثيراً.

"أعتقد أنه في الدقائق الـ 15 الأخيرة من المباراة، كان يتوجب على محمد صلاح القيام بالمزيد من الجهد، كان عليه مساعدة ترينت أليكساندر أرنولد، حتى يصل الأخير منطقة الجزاء قليلاً.

"عندما تأتي اللحظة التي يتوجب فيها على ليفربول تحقيق انتصار باهت، ولا يملك القدرة على قتل المباراة، حينها لا بد من الدفاع بصورة أفضل.

"تمتع ليفربول بالحظ نظراً لعدم تسجيل تشيلسي في آخر فرصتين، وإلا كانوا سيشعرون بالندم الشديد".

ورفع بطل أوروبا رصيده بهذا الانتصار إلى 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وعن فارق النقاط بين الغريمين، قال مورينيو: "5 نقاط ليست بالفارق الكبير، من الواضح أن ليفربول سيخسر مباراة، مثل التي خسرها سيتي أمام نوريتش، سيفقد الريدز بدوره بعض النقاط.

"بإمكان سيتي أيضاً أن يحظى بمسيرة انتصارات بعدها مثل تلك التي يمر بها ليفربول حالياً".