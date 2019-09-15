مورينيو: متطلبات ريال كانت مناسبة لي

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن بعض جماهير الملكي يفضلون طريقته في اللعب، فيما يرى البقية أنه لا يتناسب مع طموحات عملاق الكرة الأوروبية، على الرغم من قدرته على بناء فريق حقق معه عدداً من البطولات المحلية.

وغادر مورينيو نادي إنتر ميلان بعدما حقق معه الثلاثية التاريخية عام 2010، حتى يوقع على عقده الجديد مع ريال مدريد، الذي نجح معه في نيل لقب الليغا، وكأس إسبانيا، منهياً سطوة برشلونة المحلية حينها.

ونقلت قناة "11" البرتغالية عن مورينيو قوله: "تجربتي مع ريال مدريد أفضل ذكرى في حياتي المهنية. كان الأمر رائعاً معهم"، معتبراً أنه تعلّم الكثير كمدير فني للفريق خلال ثلاث سنوات قضاها معهم.

"ما طلبوه مني في ريال مدريد يناسبني تماماً، لأنهم أخبروني أن لدينا أفضل في العالم على الجانب الآخر (يقصد برشلونة)، الذي سحقنا خلال السنوات السابقة، لذلك كان علينا أن نعكس هذا الوضع بشكل كامل".

وتابع: "كان علينا أن نمنع برشلونة من سحقنا مجدداً، وهذا هو السبب في أن نهائي كأس ملك إسبانيا كان الأهم، بعدما انتصرنا عليهم، وبعدها فزنا بالليغا، وكأس السوبر الإسباني، لكن لا شيء مثل نهائي كأس الملك".

وختم المدرب البرتغالي حديثه بقوله: "لسوء الحظ، لم أتمكن من الفوز مع ريال مدريد بأي بطولة في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسرت في ثلاث مناسبات متتالية في نصف نهائي المسابقة القارية"، في إشارة إلى الهزائم التي تعرض لها أمام برشلونة وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على التوالي.

يذكر أن مورينيو يمضي وقته في الفترة الحالية كمحلل للدوري الإنجليزي الممتاز في شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، بعدما تمت إقالته من إدارة الجهاز الفني لمانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.