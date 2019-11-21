مورينيو ممنوع من التعاقدات في يناير

أبلغت إدارة توتنهام، المدرب الجديد جوزيه مورينيو بعدم نيتها إبرام أية صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن دانييل ليفي، رئيس سبيرز أخبر البرتغالي أثناء المفاوضات بين الطرفين بأن النادي لا يستطيع دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير، وأن على المدرب العمل مع مجموعة اللاعبين الحاليين، إضافة لأكاديميات الشباب بالنادي.

في المقابل طلب مورينيو من رئيس النادي أن لا يبيع المهاجم هاري كاين الذي يرى أنه لا غنى عنه في تشكيلته.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام مطالب بسداد مبالغ كبيرة بسبب تكاليف ملعبه الجديد، ولا مجال لضم لاعبين جدد.

وطالب "ذا سبيش ون" بضرورة الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا النسخة القادمة من أجل زيادة المداخيل المالية للنادي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بعد مرور 12 مرحلة.