مورينيو: ميسي الأميز دائماً

امتدح جوزيه مورينيو النجم ليونيل ميسي واصفاً إياه بـ "الأميز دائماً"، وذلك قبل مواجهة برشلونة وليفربول على ملعب كامب ناو الليلة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق الأرجنتيني هذا الموسم على جميع الأصعدة، وسجل 34 هدفاً في الدوري الإسباني، إضافة إلى 12 هدفاً آخر في المسابقات الأخرى، وخاض ما مجموعه 44 مباراة حتى الآن.

وعلق المدير الفني البرتغالي على المواجهة المرتقبة بين البارسا والريدز خلال برنامجه الخاص على قناة "روسيا اليوم": "ليفربول المفضل للعبور إذا كان برشلونة دون ميسي.

"لا أقول أن ميسي هو الأميز لأسبوع فحسب، وإنما اعتبره الأميز طوال الوقت، فقد سجل في شباك مانشستر يونايتد هدفين، وهو يسجل مرتين باستمرار".

يذكر أن النجم الأرجنتيني يعد المرشح الأول هذا العام للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم، ويبدو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أبرز منافسيه وفقاً لما يشاع عبر وسائل الإعلام.