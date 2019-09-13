مورينيو: ميسي جعلني مدرباً أفضل

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، جعله مدرباً أفضل.

وسبق للبرتغالي أن عمل مدرباً لريال مدريد بين 2010 و2013 وواجه ميسي مراراً في مباريات الكلاسيكو.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جعلني ميسي مدرباً أفضل، أعتقد أن طبيعته تفوقت على رغباته الإنسانية. أنا مدين له بالكثير.

"اللاعبون الذين لم أدربهم سببوا لي مشاكل كثيرة وميسي لم يلعب في فريقي مطلقاً، لكنه كان منافساً ولذلك كنت أضطر لإيجاد أفكار مبتكرة للتقليل من خطورته وتنظيم الفريق.

"الأمر لا يتعلق فقط بميسي وإنما جميع اللاعبين العظماء الذين واجهتهم خلال مسيرتي التدريبية".

وكان سامويل إيتو، أسطورة برشلونة وإنتر، قد نصح مورينيو بتدريب البارسا خلال الفترة القادمة.