مورينيو وآليغري يترقبان سقوط ريال مدريد

قال تقرير إسباني، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يواجه خطر الرحيل، بحال الخسارة أمام غالاتاساراي.

ومن المقرر أن يحل الملكي ضيفاً على غريمه التركي بملعب تورك تيليكوم آرينا غداً الثلاثاء، في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن مكان زيدان على مقاعد بدلاء ريال مدريد في خطر، بحال خسارة الفريق الأبيض في موقعة إسطنبول، لا سيما وأن الهزيمة ستعقد من موقف الميرينغي في البطولة.

وأضافت أن زيدان يمكن أن يرحل عن تدريب ريال، مشيرة إلى أن الثنائي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، وماسيميليانو آليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس، أبرز المرشحين لقيادة الأبيض وخلافة زيدان.

ويتذيل ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، بالتساوي مع غالاتاساراي، بعد هزيمة أمام باريس سان جيرمان وتعادل مع كلوب بروج.