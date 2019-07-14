مورينيو يتعلم الألمانية

عاد المدرب جوزيه مورينيو للحديث عن مستقبله التدريبي مثيراً التكهنات بعد حديثه عن توجهه لتعلم اللغة الألمانية.

وابتعد البرتغالي عن الساحة التدريبية منذ رحيله عن مانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي وعدم وصول عروض من أندية قمة.

وقال مورينيو في حوار مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أفتقد كرة القدم كثيراً والحماس والأدرينالين والعمل في الملعب، الكرة تبقى هي عملي.

"حالياً أتعلم الألمانية، لا استبعد العمل هناك يوماً ما، لكني أتعلمها لأني لا أتحدثها، أتحدث البرتغالية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية".

وختم مورينيو حديثه بتوقع مستقبل فريقه السابق: "إنتر سيفوز ببطولة هذا الموسم، أنا واثق من ذلك".

وكان مورينيو درب إنتر ما بين 2008 و2010 وحقق معه ألقاب الدوري الإيطالي ودوري الأبطال والكأس.