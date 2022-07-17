مورينيو يتواصل مع ديبالا شخصياً

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما اتصل بشكل مباشر مع نجم يوفنتوس السابق الهداف الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل جلبه إلى الفريق.

وارتبط صاحب الـ 28 عاماً بإنتر ميلان ونابولي وبعض الأندية الإنجليزية بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس ورفض النادي القادم من تورينو تجديده.

وبدا أن الأرجنتيني سيوقع لإنتر سريعاً، لكن الصفقة تعقدت وباتت مهددة بالفشل، ليصبح اللاعب متقبلاً أكثر لفكرة اللعب في إنجلترا.

ما هي قيمة عرض روما لضم ديبالا ؟

وكشف الموقع الإيطالي أن المدرب البرتغالي اتصل بديبالا شخصياً في محاولة لإقناعه بارتداء قميص الجيالوروسي.

ويقال أن روما عرض على المهاجم الأرجنتيني عقداً لمدة 4 مواسم سيتقاضى بموجبه 6 ملايين يورو سنوياً.