مورينيو يتولى تدريب روما بدءاً من الموسم القادم

أعلن روما يوم الثلاثاء أنه عين المخضرم جوزيه مورينيو مدرباً لثلاثة مواسم تبدأ في 2021-2022.

وسيخلف مورينيو المدرب باولو فونسيكا الذي أعلن النادي في وقت سابق رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

واقيل مورينيو من تدريب توتنهام هوتسبير في 19 أبريل الماضي بعد الأداء السيء خلال النصف الثاني من الموسم والابتعاد عن المربع الذهبي والمراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية.

وفي الأسبوعين الماضيين وقع البرتغالي عقداً مع إذاعة "توك سبورت" البريطانية وصحيفة "تايمز" ليكون ضمن فريق التحليل لبطولة أوروبا.

لكن عندما ينطلق الموسم الجديد في أغسطس سينصب تركيز "ذا سبيشل ون" على قيادة روما في الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو: "بعد لقائي مع الملاك ومع تياغو بينتو (مدير عام روما) فهمت على الفور حجم طموحاتهم.

"إنها الطموحات والدوافع ذاتها التي كانت تحركني دوماً. سنعمل سوياً لبناء مشروع ناجح خلال السنوات المقبلة.

"حماس جماهير روما المتميز هو ما دفعني لتولي المهمة وأتوق لبدء العمل الموسم القادم".

ويصل مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق إلى العاصمة الإيطالية وهو واحد من خمسة مدربين فقط سبق لهم حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين هما بورتو وإنتر.

وقاد مورينيو إنتر إلى ثلاثية تاريخية موسم 2009-2010 لكنه تحدث في مقابلة مع صحيفة تايمز مؤخرا بشأن عدم تردده في العودة إلى إيطاليا في المستقبل.

وتابع: "إنها علاقة خاصة. لكن إذا اتيحت لي فرصة العودة إلى إيطاليا وتدريب فريق آخر فلن أتردد. لدي نظرة احترافية للأمور".

وبدا روما بقيادة فونسيكا في طريقه لضمان مكانه في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل مع بداية العام الحالي لكن الفريق انتصر مرة واحدة في آخر ثماني مباريات في الدوري ليتراجع إلى المركز السابع.

وتأمل إدارة روما أن يجلب مورينيو عقلية الانتصارات لتعزيز مشروع النادي الطموح.

وقال دان فريدكين رئيس النادي ونائبه رايان فريدكين: "نحن سعداء ومتحمسون بانضمام جوزيه مورينيو إلى أسرة نادي روما.

"إنه بطل كبير فاز بالألقاب على جميع المستويات. سيضيف جوزيه خبرة وقيادة هائلة إلى مشروعنا الطموح".