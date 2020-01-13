مورينيو يثير الشكوك حول مشاركة كاين في يورو 2020

أثار جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم هاري كاين في يورو 2020 رفقة منتخب إنجلترا.

وكان كاين قد أصيب الأسبوع الماضي وأُعلن عن غيابه حتى أبريل المقبل مع خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى، ورغم أن الأمور تسير كما خطط لها، لكن مورينيو لا يستبعد أن تزيد مدة غياب نجمه الأول.

وقال البرتغالي: "نبذل قصارى جهدنا، الأخبار عن هاري ليست لدينا، وإذا سألتني في كل مرة نأتي إلى هنا فستكون الإجابة نفسها.

"نتوقع أن يغيب عنا حتى منتصف أبريل أو نهاية أبريل أو بداية مايو أو حتى الموسم المقبل، لا أعلم حقاً".

وستنطلق منافسات يورو 2020 في يونيو المقبل، وقد وقعت إنجلترا في مجموعة متوسطة مع كرواتيا والتشيك ومنتخب رابع سيُحدد في مارس المقبل، وستكون خسارة كاين إن حدثت، بمثابة النكبة لكتيبة غاريث ساوثغيت رغم وجود جايمي فاردي كبديل له.