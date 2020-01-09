مورينيو يختبر قدرات توتنهام أمام كلوب وليفربول

يتطلع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إلى كتابة صفحة جديدة تخلّد اسمه في الدوري الإنجليزي، وذلك بوضع حد للتفوق الذي يفرضه يورغن كلوب هذا العام مع ليفربول عندما يخوض مرحلة جديدة من البطولة السبت.

ويطمح مورينيو إلى أن يكون أول مدرب يصنع “معجزة تاريخية” بوضع حد للسجل المثالي الذي يفرضه الريدز هذا العام والخالي من الهزيمة على مدار أكثر من عام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وربما تكون مواجهة الفريقين السبت متقاربة أكثر مما يوحي به ترتيب كل منهما.

ويرى محللون رياضيون ومتابعون لمنافسات الدوري الإنجليزي أن كل شيء ممكن في بطولة “مجنونة” لا تكشف عن أسرارها إلى آخر الجولات.

ستكون المواجهة هي الأولى للاعبي كلوب ضد فريق يدرّبه مورينيو، منذ إقالة البرتغالي من قيادة مانشستر يونايتد عقب الهزيمة (3-1) في آنفيلد في ديسمبر 2018.

وهتفت جماهير ليفربول ساخرة في تلك المباراة “لا تقيلوا مورينيو”، لذلك فالثأر في شمال لندن ربما يكون مثالياً.

وكثيراً ما كانت شباك توتنهام تهتز في لقاء الفريقين سابقاً، لكن البعض يتوقع لجوء مورينيو إلى أسلوبه الشهير في الدفاع مع تغييرات في خطته.

وكتب جون آلدريج، مهاجم ليفربول السابق، في صحيفة “ليفربول إيكو” “بالأسلوب الذي كان ينتهجه توتنهام مع ماوريسيو بوتشيتينو، كان يمكن توقع أن يهاجمنا، لكني لا أرى إمكانية حدوث ذلك مع جوزيه مورينيو”.

وقال آلدريج “أنا واثق من أن توتنهام سيحاول الصمود أمام الضغط، والاعتماد على الهجمات المرتدة، لا يوجد أي شك في أن مورينيو سيلعب بهذا الأسلوب، لأني أعتقد أنه قلق للغاية من ليفربول”.

ولم يفز مورينيو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة بوتشيتينو في نوفمبر سوى في مناسبتين على كلوب خلال آخر عشر مواجهات بينهما.

ولفعل ذلك يجب أن يرتقي توتنهام إلى مستوى التحدي في غياب قائده هاري كاين بسبب الإصابة والنقص العددي الذي يعاني منه الفريق في أكثر من مركز.

وكان مورينيو أقر بأنه يتوقع “أنباء سيئة” عن حالة كاين الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال الخسارة أمام ساوثهامبتون.

وعلق البرتغالي بالقول “لا أعرف بعد، أعتقد أنه في وقت لاحق اليوم سنحصل على أنباء. ولكن إن سألتموني عن شعوري، إن كانت أنباء جيدة أو سيئة، أميل أكثر إلى الأنباء السيئة، نظراً لما شعر به كين والطريقة التي غادر بها المباراة”.

وذكر توتنهام في بيان له “بعد الفحوصات التي أجريت، نستطيع التأكيد على أن هاري كاين يعاني من تمزق في أوتار الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مباراتنا أمام ساوثهامبتون في أول مباراة بالعام الجديد”.

وتحدث كاين عن إصابته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال كاين “ارفع رأسك. الأوقات الصعبة لا تدوم، والأقوياء يفعلون ذلك”.