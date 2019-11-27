مورينيو يدخل تاريخ دوري الأبطال مرتين في ليلة واحدة

خطّ جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه أمس للفوز على أولمبياكوس (4-2) وبلوغ ثمن النهائي.

وبات "ذا سبيشل ون"، أول مدرب في التاريخ يتأهل إلى دور خروج المغلوب لدوري الأبطال مع ستة أندية مختلفة.

وبلغ البرتغالي هذا الدور خلال السنوات الماضية، مع بورتو، وتشيلسي، وإنتر ميلان، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد.

كما أصبح مورينيو، أول مدرب يتولي قيادة ثلاثة أندية إنجليزية مختلفة (تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام) إلى دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مورينيو توج خلال مسيرته التدربية بلقبين في دوري الأبطال، وحصل على لقبه الأول مع بورتو عام 2004، والثاني مع إنتر ميلان في 2010.