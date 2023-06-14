مورينيو يرفض تدريب الأهلي السعودي

رفض المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب فريق الأهلي السعودي مفضلاً البقاء مع روما، بحسب تقرير لشبكة "سكاي" الإيطالية اليوم الأربعاء.

وارتبط البرتغالي بعدة أندية خلال الأيام الأخيرة على غرار باريس سان جيرمان وريال مدريد والهلال، بعدما حامت الشكوك حول بقائه في ملعب أولمبيكو الموسم القادم.

وخلال اجتماع جمع مورينيو برئيس النادي الأهلي في لندن، رفض المدير الفني البالغ من العمر 60 عاماً قبول العرض المقدم.

ويمتد العقد الذي يربط "ذا سبيشل ون" بروما حتى صيف عام 2024.

يذكر أن الأهلي نجح في الرجوع إلى دوري روشن السعودي بعد موسم وحيد قضاه في دوري يلو (الدرجة الأولى) وفاز خلاله باللقب.