مورينيو يريح ديبالا في موقعة روما وأتالانتا

البوابة - يواجه روما مستضيفه أتالانتا اليوم الاثنين في لقاء قوي وصعب يشهده ملعب جيويس لحساب الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يعمل جوزيه مورينيو مدرب الجيالوروسي على إراحة النجم باولو ديبالا في هذا اللقاء تحضيراً للاستحقاقات القادمة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة روما المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: جوزيه مورينيو

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: دييغو يورينتي، روجر إيبانيز، جيانلوكا مانشيني

الوسط: نيكولا زاليفسكي، بريان كريستانتي، إدواردو بوفي، زكي تشيليك

الهجوم: لورينزو بيليغريني، تامي آبراهام، أولا سولباكين.