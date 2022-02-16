مورينيو يريد العمل مع رونالدو مرة أخرى

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما يريد العمل مرة أخرى مع مواطنه النجم كريستيانو رونالدو.

وسبق للثنائي البرتغالي العمل سوياً حين كان "ذا سبيشل ون" مديراً فنياً لريال مدريد.

وانتشرت تقارير خلال الأسابيع الماضية تشير إلى أن المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء الموسم الجاري.

ووقع "صاروخ ماديرا" على عقدٍ مع الشياطين الحمر يمتد لموسمين الصيف المنصرم مع إمكانية إضافة موسم ثالث.

إلا أن الأداء المتذبذب وتواضع النتائج بشكل عام دفعت رونالدو للتشكيك في مسألة بقائه إلى ما بعد الموسم الحالي.

ويتابع باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ تطورات وضعية الهداف البرتغالي كذلك.

يذكر أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات سجل هدفه الـ 15 هذا الموسم في جميع المسابقات خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد على برايتون بهدفين دون رد أمس الثلاثاء.