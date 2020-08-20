مورينيو يساعد ريال مدريد على التخلص من بايل

يسعى جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام إلى إعادة النجم غاريث بايل، من ريال مدريد إلى سبيرز.

وقال موقع “إل إسبانيول” أن مورينيو مهتم شخصياً ببايل، البالغ من العمر 31 عاماً، ويرغب في رؤية النسخة الأفضل للجناح الويلزي.

وتألق بايل بشكل مذهل مع توتنهام في الفترة بين (2007 و2013)، وكان أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة، لينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2013، مقابل صفقة قياسية حينها، بلغت 100 مليون يورو.

ويبدو أن المدير الفني لريال مدريد سابقاً، قد يشكل طوق النجاة الذي يمنح إدارة الملكي فرصة التخلص من اللاعب الويلزي خلال السوق الصيفي.

وأصبح بايل عبئاً لا يمكن احتماله في ريال مدريد، بعدما خرج من خطط المدرب زين الدين زيدان بشكل كامل، وسط رغبة من إدارة الميرينغي في التخلص منه أيضاً، خاصة أنه يكلف خزائن النادي أكثر من 14 مليون يورو سنوياً.