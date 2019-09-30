مورينيو يستبعد عودته إلى الدوري الإيطالي

استبعد المدرب جوزيه مورينيو، عودته إلى التدريب في الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك خلال تصريحاته التي أدلى بها لبرنامج "تيكي تاكا"، الأحد.

وقال مورينيو: "أحب إنتر وأرتبط كثيراً بجمهوره وأساطيره، لذلك من الصعب تولي تدريب فريق آخر في إيطاليا، ودخولي في منافسة مع الفريق الذي أحبه".

وأشار البرتغالي، إلى أنه اكتفى بعمله السابق في الملاعب الإيطالية، مما يعني استمرار تعلقه بإنتر ميلان كمشجع ومتابع فقط من بعيد.

يذكر أن مورينيو قد يتولى تدريب أحد عمالقة الكرة الإسبانية في الفترة المقبلة، إذا لم تتحسن نتائج ريال مدريد أو برشلونة قبل يناير.