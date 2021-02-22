مورينيو يسجل الرقم الأسوأ في مسيرته

تلقى توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما سقط أمام مستضيفه ويست هام يونايتد (1-2) ضمن المرحلة الـ 25.

وتأخر سبيرز مبكراً بهدف أحرزه مهاجم ويست هام ميكاييل أنتونيو، قبل أن يضيف جيسي لينغارد الهدف الثاني لأصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني.

وقلص لوكاس مورا الفارق لتوتنهام في الدقيقة (64).

ووفقاً لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن مورينيو حصد 81 نقطة في أول 50 مباراة له مع توتنهام، الذي استلم تدريبه الموسم الماضي، خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو.

وتعد هذه أدنى حصيلة لمورينيو في أول 50 مباراة له خلال مسيرته كمدرب مع الفرق التي تولى الإشراف عليها في مسابقات الدوري.

وجنى مورينيو 124 نقطة في أول 50 مباراة له مع بورتو، و126 نقطة في فترته الأولى مع تشيلسي، و113 مع إنتر ميلان، و123 مع ريال مدريد و114 في فترته الثانية مع تشيلسي، و95 مع مانشستر يونايتد.