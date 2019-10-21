مورينيو يسخر من كلوب

تواجد مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الشياطين الحمر أمام ليفربول (1-1) الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وهتف للمدرب البرتغالي جمهور فريقه السابق عند رؤيته، ليرد لهم التحية ويرمي لهم بقبلة هوائية، وفقاً لصحيفة “دايلي إكسبريس" البريطانية.

وخرج ليفربول بنقطة من ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، بعدما فشل المستضيف في الحفاظ على تقدمه بهدف ماركوس راشفورد، إثر هدف سجله البديل آدم لالانا في الدقيقة 85.

ورد مورينيو على تصريحات كلوب عقب المباراة قائلاً: “لأنه لم يتغلب على يونايتد في أولد ترافورد، لم يعجبه ما على قائمة الطعام، يحب شرائح اللحم، وما جاء كان نوعاً من الأسماك، افتقدوا للجودة أمام فريق لعب بدفاع منخفض”.

وتابع مورينيو خلال تصريحاته التلفزيونية على شبكة “سكاي سبورتس”: “لدى ليفربول سجل رائع بالعديد من الانتصارات، لكن لديهم قيود أمام الفرق الدفاعية، يمكنهم تحطيم الخصوم الذين يلعبون بالطريقة التي يريدونها.

“بالتأكيد يورغن كلوب محبط، فريقه في مركز رائع للغاية، لكن الفوز على أولد ترافورد أمر مميز وهو لم يقم بذلك أبداً”.

يذكر أن مورينيو أقيل من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي، بعد سلسلة من العروض السيئة، ليحل مكانه مهاجم الفريق السابق، أولي غونار سولشاير.