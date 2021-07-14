مورينيو يشكك بفائدة تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو

شكك جوزيه مورينيو مدرب روما الجديد بتعاقد فريقه السابق مانشستر يونايتد مع جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند.

وخضع الدولي الإنجليزي لفحص طبي أمس الثلاثاء تمهيداً لانتقاله إلى الشياطين الحمر خلال الأيام القادمة، علماً بأن خط الفريق الأمامي يضم مايسون غرينوود وماركوس راشفورد وإيدينسون كافاني وأنتوني مارسيال.

وقال المدير الفني البرتغالي: "ذهب سانشو إلى مانشستر يونايتد، حيث يتواجد راشفورد، إضافة لغرينوود الذي سيتمتع بالمزيد من الخبرة بحلول كأس العالم 2022 في قطر، وقد يتم استدعاؤه حينها لتمثيل منتخب إنجلترا.

"ثلاثة لاعبين شبان إنجليز في نفس الفريق، وجميعهم لديهم فرصة المشاركة مع منتخب بلادهم الوطني.

"من منهم سيقدم مستويات مميزة؟ ومن منهم سيبقى في الظل؟ ولن يشارك كثيراً بناء على قرارات المدير الفني (أولي غونار سولشاير)، أعتقد أن غرينوود يتمتع بالمهارة الكافية التي تؤهله للمشاركة باستمرار."

ويرى مورينيو أن اكتظاظ خط يونايتد الأمامي بالخيارات سيجبر بعض اللاعبين أمثال غرينوود لقبول لعب دور ثانوي مما قد يعطل تطورهم.