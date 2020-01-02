مورينيو يعترف بتجسسه على ساوثهامبتون: كنت وقحاً والإنذار عادل

علق جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، على البطاقة الصفراء التي أشهرها في وجهه مايك دين، حكم مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، خلال المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المباراة، التقطت الكاميرات البرتغالي أثناء توجهه إلى مقاعد بدلاء ساوثهامبتون، وبدا أنه يتجسس على ما يقوم المدرب المساعد لأصحاب الأرض بكتابته من تعليمات، في ظل حالة الإحباط التي كانت تسيطر عليه أثناء التأخر في النتيجة.

وبعد الواقعة، قام دين في الدقيقة 67 بإشهار البطاقة الصفراء في وجه مورينيو، بسبب دخول المنطقة الفنية للفريق المنافس أثناء المباراة.

وتجاهل المدرب البرتغالي حصوله على البطاقة الصفراء، بسبب الموقف الغريب، وبدا أن الوضع فكاهي بالنسبة له بعد مصافحة الحكم الرابع للاعتذار.

وقال مورينيو عن الواقعة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: «أعتقد أن الإنذار كان عادلاً لأني كنت وقحاً، لكني كنت وقحاً مع شخص غبي».

وجاءت نظرات مورينيو إلى ما يكتبه مدرب ساوثهامبتون لتثير حالة من الذهول لدى جمهور الفريقين، لكن المدرب البرتغالي أوضح لاحقا أنه والمدرب المساعد لأصحاب الأرض تبادلا بعض الكلمات السيئة.

وكان مدرب توتنهام غاضباً كذلك بسبب عدم احتساب هدف لصالح سبيرز بداعي التسلل على هاري كاين، وذلك بعدما تمكن من التسجيل في شباك أليكس ماكارثر، لكن احتفاله لم يكتمل.

وخسر توتنهام بهدف دون رد، ليسقط للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ تولى مورينيو تدريبه في 20 نوفمبر الماضي، من أصل 9 مباريات خاضها تحت قيادة المدرب البرتغالي في البريميير ليغ.