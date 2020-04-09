مورينيو يعترف بخرق قانون كورونا مع لاعبيه

اعترف مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، بخرقه قوانين العزل التام في بريطانيا، عندما أجرى تدريباً مع اللاعب تانغي ندومبيلي في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.

وقال البرتغالي: "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة، يجب أن نكون على احتكاك فقط بأفراد أسرتنا.

"من المهم أن نؤدي جميعا دورنا ونتبع تعليمات الحكومة من أجل دعم أبطالنا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وإنقاذ الأرواح".

وشوهد مورينيو يخرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما التقى بندومبيلي.

كما شوهد لاعبان آخران من سبيرز هما دايفينسون سانشيز وراين سيسينون يركضان جنباً إلى جنب. كما نشر سيرج أورييه مقطع فيديو له على إنستغرام وهو يركض إلى جانب صديق له.

وكان توتنهام وصيف بطل أوروبا حذر مورينيو ولاعبيه مما قاموا به في وقت سابق من الثلاثاء، حيث قال ممثل للنادي اللندني: "ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق"، مضيفاً "سنواصل تعزيز هذه الرسالة".