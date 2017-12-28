مورينيو يعيش أزمة في مانشستر وثنائي لإنقاذه

جوزيه مورينيو 1 من 2

مورينيو في ورطة 2 من 2

عاد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى إطلاق نغمة التحذير مطالباً إدارة النادي بمزيد من الإنفاق خلال سوق انتقالات الشتاء القادم.

وسقط يونايتد في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه بيرنلي ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو التعادل الثاني على التوالي بنفس النتيجة، حيث سبقه التعادل مع مستضيفه ليستر سيتي في ختام فعاليات جولة الذهاب في البطولة.

ومع سقوط الشياطين الحمر في فخ التعادل مرتين، تراجع مانشستر يونايتد خطوة كبيرة عن مطاردة جاره ومنافسه مانشستر سيتي الذي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 58 نقطة وبفارق 15 نقطة أمام يونايتد صاحب المركز الثاني.

كما استغل تشيلسي وليفربول هذين التعادلين وقلصا الفارق مع مانشستر يونايتد حيث رفعا رصيديهما إلى 42 و38 نقطة على التوالي ليهددا بقاء الشياطين الحمر في المركز الثاني.

لهذا، لم يتردد مورينيو في الإفصاح عن حاجته لمزيد من الإنفاقات من أجل دعم صفوف الفريق.

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وخلال 18 شهراً قضاها المدير الفني البرتغالي في قيادة يونايتد، أنفق النادي نحو 350 مليون يورو على التعاقدات مثل بول بوغبا وروميلو لوكاكو.

ولم يستطع مورينيو أن يتجنب الحديث عن منافسه التقليدي جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حيث قال: "إنهم (سيتي) يشترون لاعب في الدفاع بثمن مهاجم".

ومنذ صيف 2016، أنفق مانشستر سيتي بدوره ما قدره 87 مليون يورو أكثر من يونايتد في سوق الانتقالات، لكن فريق سيتي الحالي حطم العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، فيما حصد يونايتد ثماني نقاط فقط من 15 نقطة متاحة في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتشير وسائل الإعلام الإسبانية والبريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يحرص على ضم غاريث بايل من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر القادم، حيث أنه رصد نحو 93 مليون يورو لإتمام الصفقة.

كما يعد باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أيضاً أحد أبرز أهداف مانشستر يونايتد، وذلك في ظل مشاكله الأخيرة مع البيانكونيري، علماً بأن سعره سيصل إلى 140 مليون يورو.