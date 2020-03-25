مورينيو يقف عائقاً أمام انتقال كاين إلى مانشستر يونايتد

تواصل إدارة مانشستر يونايتد دراسة كافة الخيارات المتاحة لتدعيم الفريق، ومن بين الخيارات هاري كاين، هداف توتنهام هوتسبير.

وعلق ريو فيرديناند، المدافع السابق ليونايتد، على هذه الأنباء ورغبة الشياطين الحمر في ضم المهاجم الخبير في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أن جوزيه مورينيو مدرب يونايتد السابق لن يسمح لنجمه في فريقه الحالي توتنهام بالرحيل وتحديداً إلى قطب مانشستر الأحمر.

وقال فيرديناند، في إجاباته على تساؤلات الجماهير ونقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: ”بنسبة 100% أنا مع لعب هاري كاين في مانشستر يونايتد، لاعب من مستوى القمة، ومعه سيتمتع الفريق بفرصٍ أكبر في التهديف.

”لكني لا أرى أن توتنهام سيفرط بكاين، ولا أرى مورينيو سيسمح له بالرحيل صوب مانشستر يونايتد”.

وسبق لمورينيو تدريب مانشستر يونايتد، وتمت إقالته لسوء النتائج في 2018، لتسند المهمة للمدرب الحالي أولي غونار سولشاير.