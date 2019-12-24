مورينيو يكشف عن دور ميسي في تطوير طريقة تفكير المدربين

امتدح جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لتوتنهام، النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، مؤكداً أنه أفضل لاعب في العالم.

وقال البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة ”آس“ الإسبانية: ”واجهت ميسي مع أندية مختلفة وبدوافع مختلفة ومتعددة، ميسي لاعب ثري جداً، إنه حقاً الأفضل في العالم.

”أحياناً تحاول وضع خططك من أجل إيقاف ميسي، لكن حينها يكون الآوان قد فات، يتغلب على هذه الخطط بطريقة مذهلة، ويعرف كيف يؤذي خصومه في الملعب“.

وتحدث مورينيو عن كيفية تأثير الأرجنتيني على طريقة تفكير المدربين، مؤكداً أن هذه النوعية من اللاعبين تجعل مدربي كرة القدم يفكرون بطريقة أكثر تطوراً، وهو ما يساعدهم على التقدم في مسيرتهم المهنية.

وأضاف: ”نوعية ميسي من اللاعبين تجبرنا نحن المدربين على التفكير بطريقة أفضل والتطوير من أنفسنا، تجعلنا نفكر ونحلل الأمور بطريقة مختلفة“.

وواجه مورينيو ميسي عندما كان مدرباً لتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد، وكان له العديد من المواقف التاريخية في مواجهات أنديته أمام برشلونة في البطولات المختلفة.