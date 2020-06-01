مورينيو يكشف موقف توتنهام من ضم كوتينيو

كشف تقرير عن موقف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، من التعاقد مع فيليبي كوتينيو نجم برشلونة.

ويلعب البرازيلي هذا الموسم على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ الذي رفض تفعيل خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن توتنهام من بين الأندية الإنجليزية المهتمة بضم كوتينيو، لكن مورينيو يعلم أن النادي لن يستطيع تحمل سعره وراتبه المرتفع.

وأضافت: «يتقاضى كوتينيو 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما لا يتناسب مع هيكل الأجور في توتنهام».

وأشار التقرير، إلى أن نيوكاسل يونايتد يبدو وجهة محتملة للبرازيلي، مع انتقال ملكيته للمستثمرين السعوديين حيث سيكون ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق، والذي كان له دور أساسي في تطوير كوتينيو خلال فترته مع إسبانيول.

يذكر أن برشلونة يحتاج إلى التخلص من كوتينيو في الصيف، بسبب راتبه ولتمويل الصفقات، بخلاف الـ 20 مليون يورو المستحق دفعها لليفربول إذا خاض البرازيلي 24 مباراة أخرى بقميص البارسا.