مورينيو يتطلع لخلافة زيدان في ريال مدريد

بقي المدير الفني جوزيه مورينيو من دون نادٍ، منذ مغادرته مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، لكنه ما زال يخطط للعودة إلى ريال مدريد، ويرفض المقترحات المقدمة إليه من أندية آخرى.

وبعد تعثر يونايتد بقيادة البرتغالي الموسم الماضي، عمد المدرب زين الدين زيدان، الذي كانت الأنباء تشير إلى قرب توليه المهمة بدلاً من "ذا سبيشل ون"، إلى الاتصال بمدرب إنتر السابق، ليؤكد له أنه لا يخطط للحصول على وظيفته، لكن بعد عشرة أشهر ربما ستعكس الأدوار.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن مورينيو ينتظر إقالة "زيزو"، خصوصاً بعد تعثر الملكي في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني بالتعادل مع ريال بلد الوليد (1-1)، بعد بداية جيدة على حساب سيلتا فيغو (3-1).

وإذا كان مورينيو ينتظر العودة لمدريد، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ووفقاً للصحيفة الإسبانية، يرى فرضية رؤية الأسطورة راؤول غونزاليس، المدرب الجديد لفريق كاستيا، خلفاً لزيدان، سابقة لآوانها.

وما زال مورينيو، الذي يعمل الآن محللاً في شبكة "سكاي سبورتس"، يرفض الحديث عن العروض المقدمة إليه، لكنه لم يخفِ في وقت سابق شوقه للعودة لعالم كرة القدم، حيث لم يتمكن من السيطرة على نفسه، وكاد يدخل في نوبة بكاء، بعدما أكد أن فترة غيابه عن كرة القدم جعلته يدرك القدر الكبير من الحب الذي يكنه لها، وذلك أثناء مقابلة سابقة أجراها مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.