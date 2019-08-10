مورينيو ينضم لمحللي شبكة سكاي

انضم المدرب السابق جوزيه مورينيو إلى محللي شبكة "سكاي سبورتس" لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تكون بدايته على هامش مباراة فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد، وفقاً لما أعلنته الشبكة السبت.

وأوردت القناة الإنجليزية في بيان عبر موقعها: "المتوج بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات، جوزيه مورينيو، سينضم إلى فريق سكاي سبورتس ضمن أكبر موسم لها في كرة القدم على الإطلاق.

"المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد سيضيف قدراً كبيراً من المعرفة، والآراء القوية التي ستستخدم في ستوديو سكاي سبورتس هذا الموسم".

ورأى مورينيو: "الدوري الممتاز هو بطولة مميزة بالنسبة إلي، واحدة تتطلب الكثير من العمر الجاد للفوز".

ومنذ إقالته من الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، لم يتول البرتغالي صاحب الـ 56 عاماً أي منصب تدريبي، رغم أنه أبدى في تصريحات سابقة رغبته بالعودة إلى جانب خط الملعب.

وأشرف مورينيو على عدد من الأندية الكبرى على صعيد القارة الأوروبية ويعد من أبرز المدربين تتويجاً فيها، إذ أحرز سلسلة ألقاب أبرزها دوري الأبطال مرتين مع إنتر ميلان وبورتو، والدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات خلال فترتين أمضاهما مع تشيلسي، ولقب الدوري الإسباني ثلاث مرات موزعة بين برشلونة (مرة واحدة) وريال مدريد.

ويحل تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي ثالثاً وأضاف لقب الدوري الأوروبي بقيادة مدربه السابق ماوريتسيو ساري المنتقل إلى يوفنتوس، ضيفاً في أولد ترافورد على الشياطين الحمر الذين اكتفوا الموسم الماضي بالمركز السادس، الأحد في أبرز مواعيد المرحلة الأولى لموسم 2019-2020 في الدوري.