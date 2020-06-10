موريينتيس: لاوتارو يناسب ريال مدريد وبرشلونة

تحدث المهاجم السابق فيرناندو موريينتس عن الصفقة الأكبر المحتملة هذا الصيف والتي تتعلق بانتقال لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان إلى برشلونة.

وما زالت التقارير تؤكد أن البارسا عازم على ضم المهاجم الأرجنتيني من النيراتزوري والتوصل لاتفاق حول القيمة المادية أو الصيغة النهائية للصفقة.

وقال نجم ريال ومنتخب إسبانيا السابق: “أرغب في رؤية مهاجم بجودة لاوتارو مارتينيز في إسبانيا.

”برشلونة مهتم للغاية بالتعاقد معه رغم اهتمام ريال مدريد، أراه مناسباً أكثر لبرشلونة، إنه لاعب مثير للاهتمام لديه رؤية جيدة للغاية داخل الملعب وفي التعامل مع الكرة كما أنه هداف كبير، إنه أحد أفضل المهاجمين في الوقت الحالي وأعتقد أنه يناسب ريال أيضاً”.

كما تحدث "مورو" عن الاستمرارية المذهلة لليونيل ميسي نجم برشلونة: ” لا أتخيله خارج برشلونة، إنه يذكرني بمالديني وتوتي وبويول... لاعبي الفريق الواحد، لا أفكر حتى في أنه سيرحل، آمل أن يتوصل لاتفاق مع البارسا فهو أهم لاعب لديهم وسيظل كذلك حتى نهاية مسيرته”.

أما عن التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا والعودة المرتقبة للدوري الإسباني بعد أيام، قال: “هذا التوقف يشبه العطلة وأعتقد إذا كان اللاعبون على قدر كبير المسؤولية وعملوا جيداً في التدريبات فسيكون الأمر مختلفاً، لكني لا أعرف ماذا ستكون ردة فعل مع الضربات والكدمات وإمكانية إصاباتهم، إذا كان التحضير البدني جيداً فسنستمتع بكرة قدم جيدة”.