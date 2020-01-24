موزيس ينتقل معاراً إلى إنتر ميلان

وأفادت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أن موزيس وقع عقداً مدته ثلاث سنوات ونصف بقيمة 2.5 مليون يورو (2.76 مليون دولار) في الموسم، مع رسم قدره 12 مليون يورو إذا رغب إنتر في جعل الصفقة دائمة.

وسيعود الجناح النيجيري للقاء مع مدربه السابق في تشيلسي أنتونيو كونتي من جديد.

وقال موزيس في أول تصريح لموقع النادي الرسمي “وجود فرصة للعمل مجدداً مع المدرب كونتي أمر يشعرني بالسعادة حقاً”.

وأضاف “تحدثت معه وقد شرح لي مشروع النادي. أريد أن أكون جزءاً منه، ويسعدني أن أكون هنا. سأقدم كل ما لدي لمساعدة الفريق”.

وموزيس هو الصفقة الثانية التي حصل عليها إنتر بعدما ضم الدولي الإنجليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

ويطمح إنتر أيضاً إلى التعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام، حيث ذكرت الصحف أن عملية بيع ماتيو بوليتانو إلى نابولي ستحرر الأموال لشرائه لا سيما أن عقده مع سبيرز ينتهي في الصيف.