موعد مؤتمر ليونيل ميسي الصحفي للتحدث عن مستقبله

شكل عدم تجديد عقد الأسطورة ليونيل ميسي مع برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما بدا أنه على أعتاب البقاء مع البارسا لعدة مواسم قادمة.

وبات مستقبل الدولي الأرجنتيني مجهولاً إلى حدٍ ما مع تقارير تشير إلى أن وجهته القادمة ستكون صوب العاصمة الفرنسية للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وأعلن "ليو" لاحقاً أنه سيخاطب وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي للكشف عن موقفه مما حدث، وللحديث عن خطوته المقبلة.

متى سيخاطب ميسي وسائل الإعلام؟

سيقام المؤتمر في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الثامن من أغسطس.

أين يمكن مشاهدة مؤتمر ميسي الصحفي؟

سيتم بث المؤتمر عبر حساب برشلونة الرسمي على موقع يوتيوب.

ما هي وجهة ليو القادمة؟

تحرك النادي الفرنسي سريعاً للتعاقد مع هداف البارسا وقد يكون فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الخيار الأنسب نظراً لوجود العديد من أصدقائه فيه.

ولا يمكن استبعاد مانشستر سيتي وفرصة عمل "ليو" مجدداً تحت إشراف المدير الفني جوسيب غوارديولا.