موعد مباراة العراق وروسيا الودية اليوم

البوابة - يستعد منتخب العراق لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام مستضيفه الروسي اليوم الأحد ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

تقام هذه المباراة الودية على أرضية ملعب زينيت آرينا في سان بطرسبورغ.

وتواجه المنتخبات والأندية التي تمثل روسيا عقوبات فرضها الاتحادان الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي لكرة القدم (يويفا) جراء النزاع الدائر حالياً بين روسيا وأوكرانيا.

موعد مباراة العراق وروسيا الودية

تنطلق هذه المواجهة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وروسيا

يمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر القناة الرياضية العراقية المفتوحة على قمري نايل سات وعرب سات.

وأشارت مواقع إلى إمكانية نقل المباراة أيضاً على القناة الرابعة العراقية.