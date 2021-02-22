موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة

يستضيف أتالانتا الإيطالي غريمه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وهذا اللقاء هو الأول بين الفريقين، علماً بأن المواجهة الوحيدة للفريق الإيطالي أمام فريق إسباني في المسابقات الأوروبية كانت أمام فالنسيا في دور الـ 16 من نسخة الموسم الماضي، والتي استطاع الفوز فيها بنتيجة 8-4 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

أما الملكي ففاز في آخر خمس مواجهات خارجية في دوري الأبطال أمام خصوم إيطالية، ووصل للأدوار الإقصائية للمرة 24 على التوالي، وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة.

تأهل الملكي في صدارة مجموعته بعدما جمع 10 نقاط من ثلاثة انتصارات، وتعادل وحيد، وهزيمة، فيما صعد أتالانتا كثاني مجموعته برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر المجموعة.

يذكر أن الفريق الإيطالي الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة أمام ريال مدريد في البطولة الأقوي في أوروبا هو يوفنتوس في 2008 حيث فاز على الملكي بهدفين دون رد.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا هو الأربعاء 24 فبراير 2021 وسيقام على ملعب جيوايس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا؟

ستذاع مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت.

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

يعاني ريال مدريد من العديد من الإصابات تشمل كريم بنزيمة وإيدين هازارد وداني كارفاخال ومارسيلو وسيرخيو راموس وألفارو أودريوزولا وفيديريكو فالفيردي ورودريغو غوس.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني زين الدين زيدان على تشكيل 4-3-3 كالتالي:

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي - ناتشو فيرنانديز - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

ماركو آسينسيو - ماريانو دياز - فينيسيوس جونيور

ما هو التشكيل المتوقع لأتالانتا؟

يغيب عن أتالانتا هانز هاتيبور للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جيان بييرو غاسبيريني المباراة بتشكيل 3-4-1-2 كالآتي

بييرلويجي غوليني

بيرات ديمسيتي - كريستيان روميرو - رافاييل تولوي

روبن غوسينس - ريمو فرويلر - مارتن دي رون - يواكيم ماهلي

ماتيو بيسينا

لويس مورييل - دوفان زاباتا