تعرف على موعد مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة النهائية المرتقبة في العاصمة التشيكية براغ.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة لقاء ناري يجمع بين نادي فيورنتينا الإيطالي ونظيره وست هام يونايتد الإنجليزي في إطار منافسات نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 ، والمقرر أن يلعب في مدينة براغ في دولة التشيك على ملعب "فورتونا أرينا".

فيورنتينا كان قد تخطى بازل السويسري في نصف النهائي بعد أن حقق فوزًا بنتيجة 4-3 في مجموع المبارتين، أما وست هام يونايتد استطاع التغلب على إي زد ألكمار الهولندي بنتيجة 3-1 في مجموع الذهاب والإياب.

متى موعد مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023؟

تقام مباراة فيورنتينا ووست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مساء يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023؟