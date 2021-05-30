موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال

تأهل تشيلسي الإنجليزي لمواجهة كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في النهائي الذي أقيم على ملعب دو دراغاو في بورتو البرتغالية.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من زمن اللقاء عن طريق الألماني الشاب كاي هافيرتس ليهدي مواطنه المدرب توماس توخيل لقبه الأول في البطولة، كما أنه الفوز الثاني لتشيلسي باللقب الأوروبي بعد المرة الأولى عام 2012.

ويستضيف ملعب ويندسور بارك في مدينة بلفاست عاصمة آيرلندا الشمالية، مواجهة السوبر الأوروبي التي سوف تجمع بين تشيلسي بطل دورى أبطال أوروبا وفياريال الإسباني بطل الدوري الأوروبي.

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي

من المقرر أن تقام المباراة في 11 أغسطس المقبل.

يذكر أن فياريال تغلب بدوره على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح قبل أيام ليتأهل لملاقاة البلوز في مباراة كأس السوبر الأوروبي .